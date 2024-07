Intolerância ao glúten: conheça os sintomas e restrições

Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Dúvidas sobre a intolerância a glúten tem se tornado frequente entre muitos brasileiros. Dor no estômago, inchaço, diarreia, prisão de ventre e náuseas são sintomas comuns entre pessoas com dificuldade para digerir essa proteína presente no trigo, cevada, centeio e outros alimentos. O Hoje em Dia conversou com a nutricionista Marina Della Torre para ensinar como identificar essa condição e como adaptar a alimentação de forma saudável.

