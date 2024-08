Interplast 2024: a maior feira do setor de plásticos do Brasil começa nesta terça-feira em Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/08/2024 - 11h52 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h47 ) ‌



A Interplast 2024, a maior feira do setor industrial de plásticos no Brasil, começa hoje em Joinville. Este evento crucial para o setor reúne as principais empresas e inovações na área de plásticos, oferecendo uma plataforma única para networking, exposições e troca de conhecimentos. Isabela Corrêa está ao vivo para trazer todas as informações sobre o evento, destacando as principais atrações e o impacto da feira no mercado. Richard Spiranelli, diretor da Messe Brasil, também estará presente, oferecendo insights sobre o que esperar desta edição. Acompanhe e fique por dentro das tendências e novidades do setor.

