INTERNACIONAL X FORTALEZA - AO VIVO | CAMPEONATO BRASILEIRO – 11/09/2024 Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 11/09/2024 - 22h03 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A liderança do Campeonato Brasileiro pode mudar de mãos mais uma vez nesta quarta-feira (11). Afinal, o vice-líder Fortaleza visitará o Internacional, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em jogo atrasado da 19ª rodada, a última do primeiro turno da competição nacional. Dessa forma, a equipe nordestina, que soma 48 pontos, precisa vencer para ultrapassar o Botafogo, que tem um jogo e dois pontos a mais. O Colorado, por sua vez, vem de duas vitórias seguidas e começa a pensar na parte de cima da tabela para tentar encurtar a distância para o G6. Atualmente, tem 32 contra 41 do São Paulo, que está em sexto.

#Internacional #CampeonatoBrasileiro #Fortaleza #jogos #vozdoesporte #brasileirão #aovivoecomimagens #imagens #brasileiro #futebol #aovivo #trending

Baixe o APP do Jogada 10

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.jogada10.scorerepublic

‌



Internacional x Fortaleza, Internacional x Fortaleza ao vivo, Internacional x Fortaleza com imagens, assistir Internacional x Fortaleza, voz do esporte, onde assistir Internacional x Fortaleza, como assistir Internacional x Fortaleza, ver Internacional x Fortaleza, assistir Internacional ao vivo, assistir Fortaleza ao vivo, ver jogo do Internacional, imagens do jogo do Internacional x Fortaleza, jogo do Internacional x Fortaleza, assistir online Internacional x Fortaleza, assistir de graça Internacional x Fortaleza, imagens boas de Internacional x Fortaleza, assistir Brasileirão ao vivo, como assistir Internacional x Fortaleza de graça e com imagens, assistir futmax

Acesse www.vozdoesporte.com.br

‌



Instagram: https://www.instagram.com/vozdoesporteoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@vozdoesporte

‌



Kwai: https://www.kwai.com/@redevozdoesporte

X - https://twitter.com/_vozdoesporte

Curta, compartilhe, comente, siga a Voz do Esporte

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.