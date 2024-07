Interdições de trânsito neste fim de semana: obras e manutenções em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 19/07/2024 - 19h57 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h21 ) ‌



Neste fim de semana, diversas interdições de trânsito afetarão várias regiões de Santa Catarina. A SC-401, sentido Norte, terá uma interdição parcial neste domingo (21), devido a obras da Celesc. Em Itajaí, a BR-101, no km 119, será bloqueada entre 8h30 e 8h45 para manutenção. A travessia de balsa entre Itajaí e Navegantes não operará nos dias 21 e 28 de julho. Além disso, em Gaspar, a BR-470, no km 35, será interditada de 20 a 30 de julho, das 7h às 17h, para obras no novo viaduto. Arlis Amaro traz todos os detalhes sobre essas interdições e o impacto esperado no trânsito.

