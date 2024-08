Interdição da BR-101 em São José: bloqueios necessários para lançamento de vigas Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 16/08/2024 - 19h54 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h26 ) ‌



A partir de segunda-feira (19), a BR-101, no trecho de São José, enfrentará interrupções temporárias no trânsito para o lançamento de vigas sobre a rodovia. A Suzann Rodrigues traz as informações completas sobre os horários e o impacto do bloqueio. Além disso, neste domingo (18), o sentido norte da SC-401, em Florianópolis, também será interditado devido a obras da Celesc. Fique atento às mudanças e planeje sua rota com antecedência.

