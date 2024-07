Inteligência artificial ajuda a criar a maquiagem ideal para cada tipo de pele Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/07/2024 - 13h48 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h39 ) ‌



A inteligência artificial está transformando a forma como escolhemos maquiagem. Na Coreia do Sul, uma fabricante de cosméticos criou um laboratório de beleza moderno, onde robôs misturam ingredientes para criar a cor ideal para cada tipo de pele. Com 205 variações de bases e mais de 305 cores diferentes de batons, o sistema escaneia a pele e compara os dados coletados ao longo de 78 anos de estudos, oferecendo sugestões personalizadas. A expectativa é que a IA possa gerar mais de R$ 1 trilhão no mercado global de cosméticos até 2030, incluindo serviços de recomendações de beleza, análises de pele e maquiadores virtuais.

