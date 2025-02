Integrante do PCC que teria tramado a fuga de Marcola é morto em operação em SP Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 14/02/2025 - 23h39 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O integrante do PCC Carlos Alves Bezerra, conhecido como Carlão, morreu em uma operação da Polícia Militar e do Ministério Público, em Campinas, interior de São Paulo. Ele seria responsável por tramar a fuga do chefe da facção criminosa, Marcola, que está preso em Brasília. A Rota, grupo de elite da PM, participou da operação.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.