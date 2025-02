Integrante de quadrilha de São Paulo é preso aplicando golpes em idosos no Rio Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 25/02/2025 - 15h09 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h05 ) twitter

Um homem foi preso por policiais da Delegacia da Gávea quando estava prestes a aplicar mais um golpe. Ele fazia parte de um esquema que enganava idosos que precisavam de ajuda para usar caixas eletrônicos. De acordo com a polícia, além do suspeito preso, outros cinco criminosos atuavam no esquema.

