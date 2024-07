Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

O Fórum Parlamentar Catarinense reuniu-se com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, em Brasília, para discutir a participação estratégica de Santa Catarina no projeto de Integração Sul-Americana. Danila Bernardes traz os detalhes sobre como duas das cinco rotas do projeto passarão pelo estado, prometendo impulsionar a economia local através do aumento das exportações e integração regional.

