INSTRUTORA: Letícia Lagoa fala sobre a prática do mindfulness | Você com Monica Cunha Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 01/11/2024 - 17h16 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h48 )

O mindfulness, ou atenção plena, é uma prática que incentiva o foco total no presente, promovendo um estado de concentração nas atividades diárias e permitindo uma pausa mental em meio às tarefas do cotidiano. A prática envolve observar pensamentos e sensações sem julgamentos, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade que surgem com a rotina intensa. Conversamos com várias pessoas sobre como percebem o peso das atividades diárias e como o mindfulness pode auxiliar a manter o equilíbrio.

Para muitos, a rotina agitada causa sobrecarga mental, e o mindfulness oferece um caminho para aliviar a pressão. Ao se dedicar a momentos de plena atenção, é possível melhorar o bem-estar e desenvolver uma melhor percepção de si e do ambiente ao redor. Essa prática tem se mostrado essencial para quem busca uma vida mais saudável e equilibrada.

