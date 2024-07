Instituto Priscila Zanetti oferece atividades no contra turno para estudantes de Joinville Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 19/07/2024 - 15h28 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h25 ) ‌



O Instituto Priscila Zanetti está oferecendo uma série de atividades no contra turno para estudantes de Joinville. Esta iniciativa visa proporcionar suporte educacional e cultural adicional fora do horário escolar, ajudando no desenvolvimento pessoal e acadêmico dos alunos. Com uma variedade de atividades programadas, o instituto busca enriquecer a experiência educacional e oferecer novas oportunidades de aprendizado para a juventude local.

