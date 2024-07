INSTITUTO "LUIZA MELL"; CAPIVARA FILÓ - ESPECIAL ANIMAIS | #114 PODLEGAL

Aclr |Do canal Afonso Paciléo no YouTube

Alto contraste

A+

A-

1 - Instituto Luisa Mell muda de nome e desmascara ativista: “Nunca doou”

2 - "Dr., moro em um condomínio de fauna e flora e acabei achado um animal silvestre machucado na rua da minha casa (tucano). Levei ele para casa, e acabei me apegado a ele. Isso pode dar algum problema?"

3 - Tiktoker do AM que mostrava rotina com capivara é multado em mais de R$ 17 mil pelo Ibama

4 - "Dr. o cachorro da minha vizinha entrou na minha casa e mordeu meu filho de 2 anos que estava brincando no quintal. Ela afirmou que ele não estava com raiva, mas depois desse incidente meu filho ficou muito doente. O que posso fazer?"

Publicidade

5 - Falso veterinário que usava linha de pesca para costurar animais é indiciado no Amapá

6 - "Dr., minha vizinha viajou durante uma semana e possuiu dois cachorros. Ela deixou comida e água para eles, porém durante essa semana em que estava fora, conseguia escutar os mesmos chorando toda noite. O que posso fazer para que isso não se repita?"

Publicidade

7 - Corredor italiano de 26 anos é morto por urso; autoridades pedem abate do animal

8 - Animais têm direito a pensão na separação do casal?

9 - Demissão de Cuca: por que o técnico do Corinthians sofreu pressão apenas 30 anos após a condenação por estupro

----------------------------------------------------------------------------

CANAL DE CORTES PODLEGAL

https://www.youtube.com/c/CortesPodle...

INSTAGRAM

@podcastpodlegal

SITE

www.podlegal.com.br

----------------------------------------------------------------------------

Afonso Paciléo

@advcoach

Instagram do Herbie 🐶

@herbie.bulldog

----------------------------------------------------------------------------

PARTICIPANTES

Afonso Paciléo

Eduarda Chaves

Mariana Aidar

Maira Velez

----------------------------------------------------------------------------

DIREÇÃO: Evandro Rafael | Milena Oliveira

DIREÇÃO TÉCNICA: Lucca Gil

PRODUZIDO: Smart Ideias e Soluções Digitais

- @smartideiasesolucoes

- www.smartsolucoesdigitais.com.br

PRODUÇÃO: Milena Oliveira, Gabrielly Vitória e Fernando

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.