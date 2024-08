Instituto Galo: 70 casas são entregues às vítimas das enchentes Aclr|Do canal Record RS no YouTube 23/08/2024 - 11h50 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h38 ) ‌



Uma comitiva do Instituto Galo está no Rio Grande do Sul e reuniu lideranças nesta quinta-feira para mostrar o balanço dos quase 3 milhões de reais destinados ao estado. Além disso realizaram entregas de casas para as vítimas da enchente.

