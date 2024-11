Instituto Federal Catarinense em Blumenau está com inscrições abertas para o EJA Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/11/2024 - 08h48 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h22 ) twitter

O Instituto Federal Catarinense (IFC) em Blumenau está com inscrições abertas para o curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Esta é uma excelente oportunidade para quem deseja concluir o ensino fundamental ou médio. As aulas acontecerão no próprio Instituto e têm como objetivo proporcionar a jovens e adultos a continuidade dos estudos. A medida oferece uma alternativa de educação inclusiva, com mais acessibilidade para quem busca a formação. Pedro Mariano traz mais informações sobre como participar.

