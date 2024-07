Instituto do Meio Ambiente analisa manchas amarelas no mar de Florianópolis Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 17/07/2024 - 19h33 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h18 ) ‌



Nesta quarta-feira (17), técnicos do Instituto do Meio Ambiente (IMA) realizaram coletas para analisar manchas amareladas que apareceram no mar em diversas regiões de Florianópolis. Essas manchas têm gerado preocupações entre os moradores e turistas, levantando questões sobre possíveis causas como algas ou poluição. A repórter Suzan Rodrigues traz todas as informações ao vivo, detalhando o trabalho de análise realizado pelo IMA e os possíveis impactos ambientais. Confira.

