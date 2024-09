Instalação de rede de gás natural começa nesta quarta-feira no Bairro Trindade, na capital Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 11/09/2024 - 09h30 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h35 ) ‌



A partir de quarta-feira, 11 de setembro, o bairro Trindade em Florianópolis começa a receber a instalação da nova rede de gás natural, um projeto que promete trazer melhorias na infraestrutura energética da região. Com a implementação, podem ocorrer mudanças significativas no trânsito local para facilitar as obras. Acompanhe os detalhes da instalação e as possíveis alterações na circulação de veículos no bairro com o repórter Paulo Mueller, que traz as informações ao vivo diretamente de Florianópolis.

