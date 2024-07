Instalação de área de escape na serra Dona Francisca: novas informações

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Lincoln Pradal traz as últimas atualizações sobre o edital de instalação de equipamentos de segurança na Serra Dona Francisca. Este projeto, de grande importância para a região, visa aumentar a segurança dos motoristas e reduzir os riscos de acidentes na serra, que é conhecida por suas curvas perigosas e tráfego intenso. A instalação das áreas de escape é uma medida esperada há muito tempo e essencial para a proteção de todos que transitam por essa estrada. Na matéria, Pradal detalha o andamento do edital, as etapas previstas para a implementação e os impactos esperados na segurança rodoviária. Acompanhe as informações completas para saber mais sobre este projeto crucial para a Serra Dona Francisca.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.