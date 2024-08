INSS vai investigar auxílios-doença e benefícios de prestação continuada a partir de hoje (1º) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 01/08/2024 - 18h09 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h36 ) ‌



O INSS iniciou hoje (1º) uma revisão em mais de 2 milhões de benefícios. A verificação inclui o auxílio-doença por incapacidade temporária e o Benefício de Prestação Continuada, destinado a pessoas com deficiência ou idosos com baixa renda. Vão ser analisados cerca de 800 mil auxílios temporários e 1,2 milhão de pagamentos do BPC. Os beneficiários do auxílio-doença devem passar por uma perícia médica, enquanto os que recebem o BPC vão ter seus documentos checados.

