INSS suspende bloqueio de benefícios por seis meses para quem estiver sem prova de vida Aclr|Do canal Record News no YouTube 17/01/2025 - 16h00 (Atualizado em 18/01/2025 - 01h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O INSS suspendeu, por seis meses, o bloqueio de benefícios, pensões e aposentadorias, para quem tiver sem prova de vida. A regra foi publicada no Diário Oficial hoje e já está em vigor. Desde 2023, a comprovação de vida é feita pelo próprio INSS cruzando dados públicos. Isso é para comprovar se a pessoa está viva e pode continuar recebendo o benefício. No caso de dúvida o beneficiário pode ser convocado pelo instituto. A medida foi tomada, segundo o INSS, para aprimorar sistemas. Para falar sobre o assunto, conversamos com o especialista em Direito Previdenciário e mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Washington Barbosa.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.