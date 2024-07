INSS atualiza sistema de segurança digital após indícios de vazamento de dados

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

O INSS atualizou o sistema de segurança digital, após indícios de vazamento de dados de aposentados e pensionistas. No mês passado, o instituto chegou a suspender as senhas de acesso ao sistema que reúne as informações dos beneficiários, por conta de vulnerabilidades no sistema. O indício é de que os dados cadastrais de 39 milhões de usuários ficaram expostos.

