Inscrições para o SiSU já estão abertas

Estão abertas as inscrições no SiSU, Sistema de Seleção Unificada. São mais de 260 mil vagas em mais de 6.800 cursos em mais de 120 instituições públicas de ensino superior. Para fazer a inscrição, usando a nota do Enem, é só acessar o site do SiSU. O prazo termina na próxima terça-feira (21). O resultado da seleção começa a ser divulgado no dia 26 de janeiro. Erick Anderson, especialista em Legislação Educacional e Inspeção Escolar, explica sobre o assunto.

