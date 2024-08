Inscrições para o Programa Universidade Gratuita encerram na sexta-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/08/2024 - 08h49 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h22 ) ‌



O prazo para as inscrições no segundo semestre do Programa Universidade Gratuita termina . A repórter Daniela Ceccon está ao vivo para trazer mais informações sobre o programa e explicar como os interessados podem se inscrever. O programa oferece uma oportunidade única para estudantes de Santa Catarina obterem educação superior de forma gratuita. Não perca o prazo. Confira os detalhes sobre os requisitos de inscrição e como realizar o processo online para garantir sua vaga. Acesse o site oficial do programa para mais informações.

