Inscrições para o maior concurso público da educação de Santa Catarina encerram nesta segunda-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 12/08/2024 - 08h02 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h10 ) ‌



Esta segunda-feira (12) é o último dia para se inscrever no maior concurso público da história da educação estadual de Santa Catarina. Com um número significativo de vagas, essa é uma oportunidade única para quem busca uma carreira no setor educacional. Todos os detalhes sobre o processo estão disponíveis no site oficial: concursos.furb.br

