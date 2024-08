Inscrições para o Concurso Público da Polícia Militar de Minas Gerais estão próximas do encerramento Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/08/2024 - 14h54 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h52 ) ‌



A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) continua com as inscrições abertas para o concurso público de Soldado, oferecendo 3.282 vagas para candidatos de nível superior. Os interessados podem realizar suas inscrições até o dia 1º de setembro, exclusivamente pelo site da corporação. Os aprovados terão remuneração inicial que varia entre R$ 4.360,83 e R$ 7.175,30, dependendo da função. As provas estão previstas para os meses de setembro e outubro.

Paralelamente ao concurso de Soldado, o edital para Oficial da Saúde também segue em andamento. Neste processo seletivo, são ofertadas 60 vagas para profissionais da área da saúde, como farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, dentistas e médicos. A remuneração inicial para esses cargos é de R$ 11.037,14. É importante destacar que o resultado da primeira fase e a convocação para a segunda etapa já foram divulgados.

