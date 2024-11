Inscrições para as primeiras turmas do Colégio Militar de Chapecó começam nesta segunda Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 14/10/2024 - 09h50 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h43 ) twitter

Começam nesta segunda-feira, 14 de outubro, as inscrições para as primeiras turmas do novo Colégio Militar de Chapecó, que abrirá suas portas no ano que vem. Os interessados devem se inscrever para garantir uma vaga na instituição. Para mais informações sobre o número de vagas disponíveis e o processo de inscrição, acompanhe os detalhes com o repórter Geovan Petry.

