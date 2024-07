Inscrições da UFSC por histórico escolar encerram nesta quarta-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 17/07/2024 - 11h14 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h21 ) ‌



Esta quarta-feira (17) é o último dia para se inscrever no processo seletivo da UFSC por histórico escolar, que oferece mais de 340 vagas para cursos presenciais e a distância em várias cidades catarinenses. Os candidatos devem ter concluído o ensino médio e preencher os requisitos especificados no site vestibular20242.ufsc.br/historico. O resultado será divulgado no dia 26 deste mês, com início das aulas previsto para o segundo semestre.

