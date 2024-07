Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Saiba como se inscrever no Vestiba Mais, o cursinho pré-vestibular gratuito oferecido pela UFSC em parceria com a capital. Prepare-se para o vestibular com qualidade e sem custos. Detalhes com Arliss Amaro, diretamente de Florianópolis.

