Inscrições abertas para o 1º torneio de pesca esportiva em caiaque de Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 03/12/2024 - 15h54 (Atualizado em 04/12/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O 1º Torneio de Pesca Esportiva Caiaque de Uberlândia será realizado no dia 7 de dezembro, no Parque do Sabiá, e está com inscrições abertas até 6 de dezembro. Organizado pela Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), o evento é voltado para pescadores maiores de 18 anos e terá participação solidária, com a doação de uma cesta básica. A competição será individual na modalidade "pesque-solte" e contará com a pesca do tucunaré, além de prêmios para os dez primeiros colocados e um troféu de mérito ecológico. As inscrições podem ser feitas pelo portal da Prefeitura, WhatsApp ou telefone da Futel, (34) 99789-1289.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=JQsJ2dtbLOE

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=0UhVo6etIuw

👉 https://www.youtube.com/watch?v=sWTCKBHtLDc

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

‌



✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.