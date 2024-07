INSCRIÇÕES ABERTAS: curso do Corpo de Bombeiros oferece mais de 300 vagas em Minas Gerais Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/07/2024 - 14h32 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h54 ) ‌



O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) abriu as inscrições para um concurso público que oferece 327 vagas para diversos cargos. As oportunidades são para formação de oficiais, soldados e estágio preparatório de oficiais de saúde. As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de agosto, exclusivamente pelo site www.concursando.idecan.org.br.

Os salários iniciais variam de R$ 5.097 a R$ 11.037, dependendo do cargo e nível de escolaridade. As provas objetivas estão previstas para os dias 22 e 29 de setembro e serão aplicadas em diversas cidades mineiras, incluindo Uberlândia, Uberaba e a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A divulgação do resultado final da lista geral de inscritos está marcada para o dia 4 de setembro, e a primeira fase do concurso, juntamente com a convocação para a segunda fase, será divulgada no dia 6 de dezembro.

