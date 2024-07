"Insatisfeito com o sistema": jovem arremessa guitarra contra prefeitura em Caçador Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/07/2024 - 07h59 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h37 ) ‌



A Prefeitura de Caçador foi alvo de um ato de vandalismo inusitado. Um jovem, insatisfeito com o sistema, arremessou uma guitarra contra a porta do prédio. O incidente ocorreu durante a madrugada, e a polícia já está investigando o caso. O repórter Geovan Petry traz os detalhes ao vivo de Chapecó, com informações sobre os danos causados e as possíveis motivações do agressor.

