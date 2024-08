Insatisfação no trabalho | Entrevista com Ronald Gomes, diretor da Febracis | Pense na Solução Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 07/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h11 ) ‌



Pesquisas revelam que 80% da população não gostam do trabalho que fazem. Mas como fazer aquilo que se gosta? O master coach Ronald Gomes, diretor da Febracis Florianópolis, aponta caminhos para ter uma vida feliz no trabalho. Acompanhe a entrevista com Alexandre Mendonça para o quadro Pense na Solução, do programa Balanço Geral Florianópolis..

