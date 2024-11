Inquérito concluído: médico suspeito de matar esposa é indiciado Aclr|Do canal Record RS no YouTube 11/11/2024 - 14h27 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h45 ) twitter

A polícia decidiu indiciar por feminicídio qualificado o médico André Baptista. Segundo a investigação, ele usou medicamentos de uso restrito para matar a esposa, Patrícia Rosa dos Santos, de 41 anos. O inquérito também responsabilizou a equipe do SAMU de Canoas que atendeu a ocorrência, e moveu o corpo no local do crime.

