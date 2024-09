Inovação na produção de queijo no oeste do Paraná Aclr|Do canal RIC Rural no YouTube 01/09/2024 - 10h00 (Atualizado em 02/09/2024 - 01h22 ) ‌



A região sudoeste do Paraná é referência em queijos artesanais, os produtores vêm se aperfeiçoando com novas práticas de manejo e treinamentos e um evento promovido pelo Sebrae em parceria com outras entidades vai promover a produção de queijo na região, essa será a terceira edição do "inova queijo sudoeste”. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

