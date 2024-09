Inmet prevê seca prolongada e emite alerta para 12 estados e Distrito Federal Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 10/09/2024 - 21h19 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h14 ) ‌



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para perigo em 12 estados e no Distrito Federal. A previsão indica que os dias quentes e secos devem persistir durante todo o mês de setembro, com chuvas esperadas apenas para outubro. O alerta laranja é um nível abaixo do vermelho, que representa risco muito alto. Além de Minas Gerais, onde ocorrem incêndios em Betim na região metropolitana, a situação é crítica também nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia, Pará, Paraná, São Paulo, Bahia e Maranhão.

