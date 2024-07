Início das obras do Parque Ecológico Urbano de Campos dos Goytacazes

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

As obras do Parque Ecológico Urbano de Campos dos Goytacazes foram iniciadas esta semana. A primeira empresa que firmou parceira com o projeto foi a concessionária Águas do Paraíba.

