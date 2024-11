Início das obras de reforma na Barragem de Ituporanga é autorizado pelo governo Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 31/10/2024 - 21h40 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h21 ) twitter

O Governo do Estado de Santa Catarina autorizou oficialmente o início das obras de reforma na Barragem de Ituporanga, uma estrutura vital para a segurança e abastecimento de água na região. A ordem de serviço foi assinada recentemente e marca um passo importante na revitalização e manutenção desse importante recurso hídrico. Além disso, os Microempreendedores Individuais (MEIs) e pequenas empresas têm até esta quinta-feira, 31 de outubro, para regularizar suas dívidas com o Simples Nacional, conforme as diretrizes do governo federal. Esta é uma oportunidade significativa para pequenos empresários sanarem pendências e continuarem suas atividades de forma regularizada.

