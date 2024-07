Início das inscrições para o Programa CNH Emprego na Pista é adiado

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

O início das inscrições do programa CNH Emprego na Pista, previsto para esta segunda-feira (15), foi adiado. O programa, destinado a pessoas de baixa renda, oferece formação gratuita para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Segundo o governo do estado, a mudança de data ocorreu por questões jurídicas, que devem ser resolvidas nos próximos dias. Assim que normalizadas, as inscrições poderão ser feitas pelo site: www.empregonapista.detran.sc.gov.br. O edital com as vagas e a documentação necessária deve ser publicado ainda hoje. Atualmente, o setor de transportes de cargas possui 15 mil vagas abertas para início imediato.

