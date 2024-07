Influenciadora relata consequências desastrosas de preenchimento labial que deu errado

Aclr |Do canal RECORD EUROPA no YouTube

A influenciadora digital Iasmyn Bernardes, de 27 anos, chamou a atenção na internet ao mostrar o doloroso resultado do preenchimento labial que fez. Iasmyn sentiu muitas dores durante a aplicação do produto. Os lábios começaram a ficar mais finos com o tempo, mas na parte superior, uma camada interna tinha se formado - como se fossem bolhas. O organismo da influenciadora absorveu o preenchimento, mas três anos depois, a fibrose na boca não desapareceu. Mais de 10 milhões de pessoas já assistiram ao vídeo nas redes sociais.

