Influenciadora relata consequências desastrosas de preenchimento labial que deu errado

A influenciadora digital Iasmyn Bernardes, de 27 anos, chamou a atenção na internet ao mostrar o doloroso resultado do preenchimento labial que fez. Iasmyn sentiu muitas dores durante a aplicação do produto. Os lábios afinaram com o tempo, mas na parte superior, uma camada interna tinha se formado - como se fossem bolhas. O organismo da influenciadora absorveu o preenchimento, mas três anos depois, a fibrose na boca não desapareceu. Mais de 10 milhões de pessoas já assistiram ao vídeo nas redes sociais.

