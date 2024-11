Influenciadora morre em enxurrada na Av. Rondon Pacheco em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/11/2024 - 07h45 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h47 ) twitter

Jeniffer Soares Martins, uma influenciadora digital de 28 anos com mais de 57 mil seguidores, morreu após ser arrastada por uma forte enxurrada na Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia, durante a madrugada de domingo (19). Ela estava acompanhada do marido quando o carro em que estavam foi surpreendido pela força da água. Tentativas de resgate por pessoas próximas não foram suficientes para evitar a tragédia.

A cena, registrada por câmeras, mostra o momento em que o casal tentou sair do veículo para buscar abrigo. Uma árvore chegou a oferecer suporte temporário, mas cedeu devido à correnteza, levando o carro e os dois ocupantes. O marido conseguiu se salvar, mas Jeniffer não resistiu.

A família da influenciadora relembrou com carinho sua personalidade e o impacto que ela tinha sobre as pessoas ao seu redor. “Ela sempre ensinou que, independente das dificuldades, é importante manter um sorriso no rosto. Essa mensagem continuará viva em nossas memórias”, disse um dos familiares durante o velório, marcado por homenagens emocionantes.

O caso trouxe à tona a força destrutiva das chuvas recentes na região, que além de transtornos como quedas de árvores e veículos arrastados, também deixou um alerta sobre os perigos em áreas de alagamento. A morte de Jeniffer reforça a necessidade de ações preventivas em momentos de fortes tempestades.

