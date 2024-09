Influenciadora é acusada de cobrar por serviços e não entregá-los Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 10/09/2024 - 11h51 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h09 ) ‌



Regina Martins de Melo é uma influenciadora digital com mais de 500 mil seguidores. Ela tem sido acusada por lojistas de cobrar pelo serviço e não cumprir os acordos estabelecidos. Ana, proprietária de uma loja feminina, contratou Regina para divulgar suas roupas pagando R$ 15 por três looks. No entanto, a influenciadora não fez as postagens prometidas e não devolveu as roupas nem o dinheiro. Pelo menos 30 pessoas alegam ter sido enganadas pela influenciadora. As vítimas incluem microempreendedoras como manicures e donas de lojas que investiram seus recursos na expectativa do retorno financeiro através da promoção nas redes sociais.

