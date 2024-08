Influenciadora digital supera embolia amniótica durante parto e compartilha experiência Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 18/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 19/08/2024 - 01h28 ) ‌



A influenciadora digital Juliana, que já superou a marca de um milhão de seguidores, com as suas dicas e experiências como dona de casa, ganhou uma maior notoriedade ao passar por uma situação muito rara da maternidade. Já na mesa do parto, para dar à luz o seu terceiro filho, Juliana foi diagnosticada com embolia amniótica. Um momento tenso com elevado risco de perder a vida, mas Juliana sobreviveu para ver seu novo filho e contar em detalhe esse drama que criou emoções fortes nas redes sociais.

