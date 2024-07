Influenciadora digital Raquel Pacheco é indiciada por maus-tratos a animais

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

A influenciadora digital Raquel Pacheco foi indiciada por maus-tratos a animais. As investigações mostraram que ela deixou um labrador e três gatos em situação de abandono, ao se mudar do apartamento em que morava em São Paulo. A denúncia foi feita pela síndica do prédio. Ela nega a acusação de abandono e, no final do ano passado, disse que não estava autorizada a entrar no prédio.

