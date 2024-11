Influenciador tem inchaço na cabeça após procedimento estético Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 18/10/2024 - 17h31 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h23 ) twitter

Um famoso influenciador digital virou assunto nas redes sociais ao compartilhar, com muito bom humor, um inchaço incomum na cabeça após realizar um transplante capilar. O episódio chamou atenção porque o inchaço foi resultado de uma falha ao seguir as orientações médicas no pós-operatório. A situação serviu de alerta para muitos seguidores sobre a importância de seguir à risca as recomendações após procedimentos estéticos.

