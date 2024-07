Influenciador que vende rifas nas redes sociais é alvo de atentado em Salvador (BA)

Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

‌



A+

A-

A polícia de Salvador (BA) está tentando identificar o responsável pelo ataque ao influenciador digital Ramhon Dias. Ele foi alvo de disparos enquanto entrava em seu carro e escapou graças à intervenção de um policial. Após receber atendimento médico em um hospital particular da capital baiana, foi liberado. A polícia agora busca esclarecer os motivos por trás do atentado e quem poderia estar interessado na morte do influenciador. Ramhon Dias já teve passagens pela justiça. Ele foi preso em 2011 após um assalto no shopping local e foi acusado de agressão em 2012. Em julho de 2023, sua prisão foi ordenada sob suspeita de envolvimento com ocultação de bens e atividades criminosas na região.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.