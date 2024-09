Influenciador que atropelou fisioterapeuta é indiciado no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 02/09/2024 - 18h22 (Atualizado em 03/09/2024 - 02h31 ) ‌



O influenciador digital Vitor Belarmino, suspeito de atropelar e matar um fisioterapeuta que havia acabado de se casar, foi indiciado no Rio de Janeiro. Segundo a perícia, o motorista teria condições de frear antes de atingir Fábio Toshiro, caso estivesse dentro do limite de velocidade de via. Vitor foi indiciado por homicídio com dolo eventual, fuga do local do acidente e omissão de socorro, mas está foragido.

