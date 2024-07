Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Influenciador é procurado pela polícia após atropelar e matar recém-casado no RJ

O influenciador digital Vitor Vieira Belarmino está sendo procurado pela polícia por atropelar e matar Fábio Toshiro Kikuta, que havia se casado poucas horas antes. O acidente ocorreu em frente ao hotel onde Fábio e sua esposa estavam hospedados no Recreio dos Bandeirantes (RJ). O casal atravessava a avenida quando um carro de luxo em alta velocidade atropelou Fábio, que morreu no local. Vitor não prestou socorro e fugiu. Com mais de 280 mil seguidores nas redes sociais, ele já é considerado foragido. A polícia apreendeu seu carro na manhã deste domingo (14).

