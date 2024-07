Influenciador digital segue foragido após atropelar e matar homem recém-casado Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 23/07/2024 - 11h05 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h19 ) ‌



O influenciador Vitor Belarmino está há dez dias foragido após atropelar e matar um homem que havia acabado de se casar. Três das cinco mulheres que estavam no carro com ele prestaram novo depoimento para ajudar nas investigações. Imagens mostram Vitor chegando em casa com o veículo danificado logo após o acidente. Ele é acusado de atropelar e matar um fisioterapeuta na zona oeste do Rio de Janeiro. Um mandado de prisão temporária foi expedido contra ele, mas até agora não foi encontrado pela polícia. O carro utilizado por Vitor tem R$ 50 mil em dívidas, principalmente por falta de pagamento do IPVA.

