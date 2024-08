Inflação volta a atingir poder de compra dos brasileiros | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/08/2024 - 13h20 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Essa constante alta de preços, conhecida como inflação, resulta na diminuição do poder aquisitivo da moeda, ou seja, com a mesma quantidade de dinheiro é possível comprar menos produtos e serviços. O texto cita um estudo que indica que o salário mínimo ideal para uma família de quatro pessoas seria bem superior ao valor atualmente praticado, evidenciando a disparidade entre os salários e o custo de vida.

Uma das alternativas que os brasileiros utilizavam para tentar driblar a inflação era realizar compras internacionais, aproveitando preços mais competitivos em outros países. No entanto, o texto aponta que essa prática está se tornando menos vantajosa, uma vez que o governo brasileiro tem implementado medidas para taxar essas compras, buscando estimular a circulação do dinheiro no mercado interno.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=T1gImmV5dfs

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Gjb-3SUtejM

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=cRsG5nrPadU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.