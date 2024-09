Inflação nos EUA cai mais que o esperado para o mês de agosto Aclr|Do canal Record News no YouTube 11/09/2024 - 18h45 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h09 ) ‌



A inflação nos Estados Unidos caiu mais do que o esperado em agosto, de acordo com dados oficiais divulgados hoje. O anúncio deve reforçar os pedidos para que o Federal Reserve, o Banco Central, reduza as taxas de juros na próxima semana. No dia seguinte ao debate presidencial americano, a candidata democrata Kamala Harris recebeu logo pela manhã uma boa notícia. Um corte nas taxas por parte do banco impulsionaria a demanda na maior economia do mundo.

